Українські громадяни з Олешків перетнули кордон України (доповнено)

Новини

Українці з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині вже перетнули кордон України на Чернігівщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Їм нададуть необхідну допомогу та допоможуть адаптуватись. Учора мешканців Олешків вивозили з міста в межах гуманітарної місії. Вони могли обрати, куди їм поїхати — в Україну чи РФ.

Доповнено 15:22. Найстаршому звільненому з Олешків українцю — 94 роки, наймолодшому — трохи більше року. Також з Олешків вдалося врятувати собак, котів, папугу та навіть єнота. Омбудсман Лубінець розповів, що це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини— блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація була — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили майже 24 тисячі людей, а станом на кінець вересня там залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей. Українські військові кілька разів доправляли продукти жителям міста за допомогою дронів.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила, що домовилася про тимчасове припинення бойових дій між Україною та Росією в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через спеціально визначений безпечний коридор.

Згодом генеральні штаби Збройних сил Росії та України заявили, що запровадять режим тиші з 03:00 27 жовтня за київським часом. Він триватиме до вечора 1 листопада.

Після початку домовленостей між Україною та РФ режим тиші в Олешках розширили за межі міста, щоб убезпечити проїзд гуманітарних конвоїв.