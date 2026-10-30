Болгарія приєднається до ініціативи НАТО з протидії дронам і ракетам

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Болгарія приєдналася до ініціативи НАТО щодо розвитку спроможностей виявлення та протидії низьколітаючим повітряним загрозам.

Відповідний документ підписав міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, пише Novinite.

Таким чином Болгарія приєдналася до меморандуму про співпрацю, який підписали міністри оборони Бельгії, Данії, Фінляндії, Греції, Румунії, Швеції та Туреччини. Ініціатива має посилити захист від загроз, що летять на висоті до 150 метрів. Ідеться про крилаті ракети, безпілотники та бомби.

У межах проєкту країни разом вчитимуться виявляти, ідентифікувати, відстежувати та нейтралізовувати такі загрози за допомогою передових платформ, датчиків, ефекторів та інших технологічних рішень. Співпраця охопить дві сфери — спільні закупівлі та спільний розвиток оборонного потенціалу.

Інциденти з атаками дронів біля Болгарії

Зранку 6 жовтня дрони атакували два торговельні судна — Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау — на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. Одне судно затонуло, 18 моряків з другого врятували. Постраждали двоє людей. Болгарська влада не повідомляла, чиї це були дрони. Росія інцидент ніяк не коментувала. Президент Володимир Зеленський говорив, що судна атакували російські дрони.

13 жовтня дрони атакували судно Chelsea 3. Пізніше на ньому знайшли уламки дрона. Болгарська влада розпочала розслідування. 28 жовтня три дрони атакували контейнеровоз Contship Jet, що йшов під прапором Ліберії.