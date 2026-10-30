У Польщі чоловік поранив ножем двох українців в автобусі через їхню національність

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Поліція Варшави

У польській Варшаві в середині жовтня чоловік напав із ножем на двох українців, які їхали в автобусі, через їхню національність.

Про це повідомила поліція Варшави.

За даними польської поліції, чоловік завдав українцям численних колотих і різаних ран, а потім утік. Обох пасажирів госпіталізували. Поліцейські з’ясували, що нападник переховувався і жив на території лісового комплексу в районі Бєляни. Там його й затримали.

Чоловікові висунули три обвинувачення: два — за напад на українців через їхню національність, третє — за погрози іншому чоловікові у 2024 році. За всі ці злочини йому загрожує від трьох до 20 років ув’язнення.

Суд відправив його під варту на три місяці.

Напади на українців у Польщі

За перше півріччя 2026 року українці подали в Польщі 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті — на 30% більше, ніж торік.

Зокрема, 18 липня в місті Легниця невідома жінка напала на двох 13-річних дівчат з України. Мати постраждалих розповіла, що жінка спочатку зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою, а потім вдарила їх.

Пізніше, 27 липня, у Вроцлаві троє поляків побили українську пару через акцент.

У Гдині літній чоловік двічі вдарив палицею по голові 40-річну українку, коли вона записувала голосове повідомлення українською. А 17 серпня в Бидгощі чоловік і жінка напали на двох неповнолітніх українців через те, що вони спілкувалися між собою українською.