AP: У Пентагоні відмовилися розслідувати обмеження Starlink і Starshield в Україні

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David B. Gleason / Flickr

Генеральний інспектор Пентагону відмовився розслідувати нещодавні обмеження роботи супутникової системи Starlink та її військової версії Starshield в Україні.

Про це пише Associated Press, яке отримало відповідь на запит законодавців.

Розслідувати інцидент просили девʼять сенаторів — чотири республіканці та пʼять демократів. Зокрема, вони хотіли з’ясувати, хто саме ухвалив рішення сповільнити супутниковий зв’язок для України — представники уряду США чи компанія SpaceX.

Однак офіс генерального інспектора Пентагону відповів, що ці питання краще адресувати Повітряним силам США. Помічник у Конгресі, з яким поговорило AP, розцінив це як фактичну відмову проводити розслідування.

«Викликає занепокоєння, що генеральний інспектор, судячи з усього, вирішив не розслідувати випадки перебоїв у супутниковому зв’язку, на який Україна покладається для захисту свого цивільного населення», — заявила у коментарі агентству AP сенаторка Джин Шахін.

За її словами, адміністрація Дональда Трампа і SpaceX по-різному пояснювали причини обмежень, тому ситуація потребує незалежної перевірки.

Обмеження Starlink для українських військових

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували, а міністр фінансів США Скотт Бессент це заперечив і порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.

Керівник SpaceX Ілон Маск визнав, що його компанія обмежувала роботу Starlink в Україні. Він пояснив це тим, що Україна нібито порушила умови використання системи. Українські посадовці це заперечують.

24 жовтня роботу Starlink та її військової версії Starshield в Україні відновили на швидкості, що була до обмежень.