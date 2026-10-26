ВАКС зменшив заставу для Тимошенко з 33 мільйонів до 266 тисяч гривень

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Facebook / Юлія Тимошенко

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для лідерки парламентської партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яку підозрюють у корупції, з понад 33 мільйонів до 266 тисяч гривень.

Про це йдеться в трансляції засідання суду.

Тимошенко звернулася із цим проханням до суду. Її захист просив зменшити заставу до 80 прожиткових мінімумів, аргументуючи це тим, що депутатка виконує обов’язки, які на неї наклав суд. Заставу за Тимошенко внесли ще в січні, тож тепер заставодавцям мають повернути кошти.

Нардепка також заперечувала ризик втечі за кордон і заявляла, що раніше поверталася в Україну після закордонних відряджень. Прокурор заперечував проти зменшення застави, посилаючись на фінансові можливості депутатки.

Справа Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Як згодом зʼясувалось, ішлося про Тимошенко. 14 січня нардепці повідомили про підозру за статтею про пропонування хабаря службовій особі. Це карається позбавленням волі від 5 до 10 років з можливою конфіскацією майна.

16 січня суд призначив Тимошенко 33 мільйони гривень застави у справі про підкуп нардепів задля голосів. Також суд зобовʼязав її не спілкуватися з низкою нардепів. Уже 23 січня всю заставу внесли, а 8 квітня НАБУ і САП заявили, що завершили слідство у справі Тимошенко.