CNN: Американські військові готові розпочати масштабну операцію проти Ірану протягом 96 годин після наказу Трампа

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Американські війська на Близькому Сході готові розпочати масштабну військову операцію проти Ірану впродовж 96 годин. Однак для цього потрібен наказ від президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників.

За словами джерел, у регіоні розгорнули достатньо сил для здійснення потенційних атак. Один із посадовців сказав, що США готові до масштабної операції. Деякі з чиновників вважають, що питання полягає не в тому, чи віддасть Трамп наказ розпочати операцію, а в тому, коли саме він це зробить.

Найімовірніше, Трамп віддасть наказ після проміжних виборів у США 3 листопада. Водночас посадовці застерігають, що раніше президент США уже демонстрував готовність до певних дій, але в останній момент відмовлявся від них.

Як свідчать останні оцінки американської розвідки, Іран дуже серйозно ставиться до можливості поновлення ударів з боку США та, потенційно, Ізраїлю.

21 жовтня Financial Times писав, що премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче відновити масштабні удари по Ірану. Однак проти цього виступив Трамп. Ізраїль планував відновити масштабні бомбардування Ірану у вихідні 10—11 жовтня. Операцію скасували, оскільки Трамп не хотів відновлювати війну перед проміжними виборами до Конгресу США.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Це призвело до різкого стрибка цін.

Сторони кілька разів домовлялись про перемирʼя. Востаннє — 18 червня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Однак 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

З того часу країни неодноразово обмінювались ударами. У середині вересня WSJ писав, що радники Трампа припускають: війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну.