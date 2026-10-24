Зеленський: Starlink і Starshield відновили роботу в Україні на потрібній швидкості

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Getty Images / «Бабель»

Роботу системи Starlink та її військової версії Starshield в Україні відновили на швидкості, що була до обмежень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, відновлення почалося вночі 24 жовтня, а вранці супутниковий зв’язок уже працював на потрібній швидкості. Міністр оборони Євгеній Хмара перед цим казав, що сьогодні Україна зафіксувала роботу Starlink/Starshield на швидкості понад 400 км/год.

Президент зазначив, що це важливо для фронтової логістики та захисту від російських реактивних «Шахедів». Він подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, медіа, Держдепу і президенту США.

Зеленський також додав, що Україна продовжує переговори з партнерами зі США щодо відновлення інших рівнів співпраці — зокрема, постачання перехоплювачів для ППО .

«Є пакети, на які ми досі очікуємо. І це пакети і американські, і від європейських партнерів. Пакети, щодо яких є політичні рішення», — сказав президент, додавши, що наступного тижня дипломатія має продовжитися.

Обмеження Starlink для українських військових

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. У Білому домі це заперечували, а міністр фінансів США Скотт Бессент це заперечив і порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.