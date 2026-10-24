Міноборони: Starshield в Україні почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год

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Сили оборони та фахівці Міноборони зафіксували, що станом на ранок 24 жовтня Starlink / Starshield почав працювати в Україні на швидкості більше ніж 161 км/год.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у Міністерстві оборони.

Фахівці продовжують моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку.

Що передувало

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. Міністр фінансів США Скотт Бессент це заперечив і порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.