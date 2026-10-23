Обмеження роботи Starlink в Україні досі діють — джерела «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Українські військові наразі не мають підтверджень, що обмеження на роботу системи Starlink і її військової версії Starshield повністю зняли.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у Міністерстві оборони.

Сили оборони та фахівці МОУ постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink і Starshield та фіксують результати.

Проте станом на ранок 23 жовтня досі спостерігаються випадки втрати звʼязку на швидкості 161 км/год. Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявляв, що SpaceX уже зняла обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Що передувало

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. Міністр фінансів США Скотт Бессент це заперечив і порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.