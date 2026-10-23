Трамп заявив, що Маск уже зняв обмеження швидкості Starlink в Україні. В ОП кажуть: «Нічого не змінилося»

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Zelenskiy / Official

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 22 жовтня.

Трамп додав, що має з Маском дуже хороші стосунки, але відмовився уточнити, чи телефонував йому особисто з цього приводу.

Раніше видання WSJ з посиланням на американських та українських посадовців писало, що Трамп зателефонував засновнику SpaceX та попросив прибрати обмеження. За даними видання, після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях, хоча повністю її функціональність не відновили.

«Хоч я дзвонив, хоч хтось інший, це не має значення. Головне, що він усе відновив», — сказав президент США.

Водночас радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин написав у Х, що нічого не змінилося: «Ми бачимо той самий ліміт».

Що передувало

Вночі 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск казав, що системи Starshield контролює уряд США, тому їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. Білий дім назвав обмеження Starshield в Україні «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває. При цьому Зеленський наступного дня зазначив, що робота мережі відновилася ще не повністю. Окремо він зазначив, що через обмеження швидкості Україна втратила здатність збивати реактивні «Шахеди».

За словами Зеленського, вказівка обмежити роботу Starlink в Україні надійшла від уряду США, а технічно виконала її SpaceX. Міністр фінансів США Скотт Бессент це заперечив і порадив йому бути обережнішим із подібними заявами.