FT: Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу хоче відновити атаки по Ірану — Трамп проти, бо чекає проміжних виборів до Конгресу

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Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу хоче відновити масштабні удари по Ірану та на початку цього місяця доручив військовим спланувати нову велику наступальну операцію. Однак заплановані кроки так і не втілили в життя, бо проти був президент США Дональд Трамп.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох обізнаних із ситуацією співрозмовників.

За даними FT, Ізраїль планував відновити масштабні бомбардування Ірану у вихідні 10 жовтня. Цілями мали стати електростанції, ядерні об’єкти та інші об’єкти іранського режиму. Однак операцію скасували, оскільки Дональд Трамп не хотів відновлювати війну перед проміжними виборами до Конгресу США 3 листопада.

Попри це Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу продовжують погрожувати новими ударами. За даними джерел FT, вони могли б бути інтенсивнішими за попередню спільну операцію США та Ізраїлю проти Ірану.

Міністр оборони США Піт Гегсет 19 жовтня відвідав Ізраїль. Під час зустрічей ізраїльські посадовці представили оновлений список цілей в Ірані, зокрема об’єктів цивільної інфраструктури, кажуть джерела.

Водночас у Білому домі заявили, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів. За словами джерел FT, запропонована Ізраїлем операція могла бути спробою посилити тиск на Тегеран під час переговорів.

На тлі загрози нової ескалації ЦАХАЛ посилив бойову готовність і скасував відпустки військових до парламентських виборів в Ізраїлі 27 жовтня.

Раніше Axios повідомляв, що Трамп і Нетаньягу обговорювали відновлення масштабних бойових дій проти Ірану до виборів в обох країнах. Однак американський чиновник у коментарі FT заперечив, що така розмова відбулася.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Це привели до різкого стрибка цін.

Сторони кілька разів домовлялись про перемирʼя. Востаннє — 18 червня, коли США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Однак 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

З того часу країни неодноразово обмінювались ударами. В середині вересня WSJ писав, що радники Трампа припускають: війна з Іраном може тривати до кінця його президентського терміну.