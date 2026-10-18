Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідданими з Україною

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський заявив, що США знову діляться розвідувальними даними з Україною після того, як він був призупинений «на певний період часу».

Про це він сказав в інтервʼю каналу NBC News, передає Bloomberg.

Деталі відновлення обміну розвідувальними даними поки що невідомі.

Зеленський також додав, що сподівається провести переговори зі США наступного тижня.

Зупинка обміну розвідданими зі США

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. Україна підтримала ідею і до 15 жовтня не била по російських НПЗ. Натомість РФ ще 12 жовтня атакувала шість енергооб’єктів України за день, а в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві. В обох випадках Україна не отримала попередження від партнерів про заплановані удари балістикою.

Перед цим медіа писали, що США погрожували заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Зеленський зазначав, що Україна отримує розвідувальну інформацію від десятків країн, але дані про пуски російських балістичних ракет Київ отримує саме від США.

Президент Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. Згодом він заявив, що не хоче мати справ із Зеленським, оскільки вважає, що той не бажає домовлятися з Росією, і назвав відновлення ударів по нафтопереробних заводах у Росії «ганьбою».