Axios: Обмежити швидкість Starlink для України запропонував Ілон Маск. Трамп погодився

Новини

Associated Press

Обмежити роботу Starlink і Starshield для українських військових запропонував засновник компанії SpaceX Ілон Маск, а президент США Дональд Трамп погодив цю ідею.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Сьогодні президент Зеленський повідомив журналістам, що Starlink для військових в Україні досі працює з обмеженнями. Він вимикається після 161 км/год, тоді як у ЄС працює на швидкості понад 180 км/год. Міноборони намагається напряму звʼязатися з компанією SpaceX, однак наразі їм ніхто не відповідає.

Що передувало

У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Як розповіли наші джерела в Міноборони, українські Сили оборони про це рішення не попередили.

Перед цим медіа писали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Коментуючи цю ситуацію, засновник SpaceX Ілон Маск писав, що системи Starshield контролюються урядом США, тому обмеження швидкості та правила їх використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Дональд Трамп.

Проте Reuters писало, що наказ обмежити роботу Starshield для України надійшов саме з Білого дому. Там це заперечили та пояснили ситуацію «технічною несправністю».

15 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що робота Starshield у русі вже відновилася і триває.