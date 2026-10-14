У Німеччині почався суд над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві «Північних потоків». Ось головне з першого засідання

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Getty Images / «Бабель»

У середу, 14 жовтня, у Вищому земельному суді Гамбурга розпочався судовий розгляд по суті обвинувачень німецької прокуратури проти українця Сергія Кузнєцова. Його звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2».

Про це повідомив «Бабелю» його український адвокат Микола Катеринчук, який був на засіданні.

Суд складається із шести суддів. У процесі поруч із прокурорами сиділи представники російського «Газпрому», каже Катеринчук. За його словами, їх не допустили до участі в суді як додаткових обвинувачів, але допустили як цивільних позивачів.

Засідання почалося з того, що головуюча суддя встановила особу Сергія Кузнєцова та запитала, чи буде він говорити в суді. Він відмовився і сказав, що за нього в процесі говоритимуть адвокати.

Далі на засіданні виступив прокурор з досить короткою промовою про те, у чому обвинувачує Кузнєцова — у воєнному злочині у формі нападу на цивільні обʼєкти, спричиненні вибуху.

Також вступне слово мали адвокати: Нікола Канестріні говорив про геноцидну війну, яку Росія розвʼязала проти України, наводив історію будівництва «Північних потоків», як їх сертифікували як цивільні обʼєкти і в який момент, на думку адвокатів, вони перестали такими бути через участь «Газпрому» у війні, розповідає Катеринчук. Інші адвокати сконцентрувалися на аргументації, чому «Північні потоки» — це законна ціль.

Адвокати зазначили, що вперше в історії міжнародного права суду доведеться вирішувати питання про новий вид транспортування вуглеводнів, а також про те, чи має право агресор використовувати трубопроводи для торгівлі й заробітку на ведення війни, каже Катеринчук.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов — його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Сам він звинувачення заперечує.

У серпні 2025-го Кузнєцова затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини і там заарештували. 1 липня 2026 року німецькі прокурори офіційно висунули Кузнєцову обвинувачення.

Іншого підозрюваного Володимира Журавльова 19 серпня затримали в Хорватії та оголосили йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.