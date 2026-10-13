Рада ЄС офіційно відкрила Україні ще два переговорні кластери про вступ до Євросоюзу

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У Люксембурзі 13 жовтня відбулася четверта міжурядова конференція «Україна — ЄС», на якій офіційно відкрили переговори за Кластером 2 «Внутрішній ринок» і Кластером 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Кластер 2 охоплює правила інтеграції до єдиного ринку ЄС, зокрема умови для роботи бізнесу та торгівлі. Кластер 3 стосується конкурентоспроможності економіки, промислового розвитку, інновацій, освіти та умов праці.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що реформи в межах цих кластерів мають принести українцям практичні переваги — полегшити торгівлю з Європою, створити умови для інвестицій, підтримати бізнес і сприяти відновленню економіки.

«Відкриття двох нових кластерів — це хороша новина, але на цьому ми не зупинимося», — сказала Кос. За її словами, наступний крок — якнайшвидше відкрити два кластери, що залишилися.

Тепер для України відкриті чотири із шести переговорних кластерів. У червні відкрили Кластер 1 «Основи», а в липні — Кластер 6 «Зовнішні відносини».

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна розраховує відкрити останні два кластери до кінця року.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів.