Катастрофа МіГ-29 на Одещині. Винищувач міг впасти через нештатне спрацювання ракети

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ДБР

Командування Повітряних сил ЗСУ провело службове розслідування та попередньо встановило, що причиною катастрофи винищувача МіГ-29 на Одещині, яка сталася в серпні, могло стати нештатне спрацювання керованої ракети.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Цю версію також перевіряють у межах кримінальної справи та проведуть експертизи, які призначить ДБР. Зокрема, слідство перевірить чорну скриньку винищувача. Тільки тоді правоохоронці остаточно визначать причину катастрофи.

Винищувач МіГ-29 загорівся 10 серпня під час знешкодження дронів на Одещині. Пілот втратив керування, проте встиг катапультуватися.

ДБР розпочало розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Втрати Повітряних сил

Від початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков, також загинули двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

Після цього повідомляли про кілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.

16 червня 2026 року у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик і штурман. 29 липня сталася авіакатастрофа винищувача F-16 на Полтавщині, пілот вижив.