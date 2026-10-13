Міжнародна федерація тенісу не підтримала зняття санкцій з Росії та Білорусі

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Міжнародна федерація тенісу на сьогоднішньому голосуванні в Казахстані не підтримала зняття санкцій з РФ та Білорусі в цьому виді спорту.

Про це повідомила Федерація тенісу України.

На голосуванні Генеральна асамблея Міжнародної федерації тенісу розглядала можливість відновити участь російських і білоруських національних команд у міжнародних змаганнях. Також члени генасамблеї розглядали можливість поновити членські права тенісних федерацій РФ і Білорусі.

Проте жодну із запропонованих резолюцій на голосуванні не підтримали. Таким чином чинні правила діятимуть й надалі — нацзбірні РФ і Білорусі не допускатимуть до міжнародних командних змагань під егідою Міжнародної федерації тенісу. Національні федерації цих країн теж не відновлять свої членські права.