США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретар США Марко Рубіо у своїй заяві, з якою перед офіційним виступом ознайомилось агентство, заявив: «Президент Дональд Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців».

За словами Рубіо, Вашингтон заборонить операції з МКС, «позбавивши його ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати». Він також закликав союзників, які є учасниками суду, вплинути на його діяльність.

Заступниця прокурора МКС Назхат Шамім Хан уже засудила таке рішення США. За її словами, вони спрямовані проти міжнародного верховенства права та незалежної судової установи. Однак ці обмеження не зупинять роботу суду.

Reuters зауважує, що санкції оголосили в той самий день, коли колишня суддя апеляційної палати МКС Наві Піллей отримала Нобелівську премію миру за роботу у сфері міжнародного кримінального правосуддя. Нобелівський комітет зазначив, що нагорода має нагадати про важливість міжнародного права в час, коли його судді та інституції зазнають політичного тиску.