В Україні знімають документальний фільм про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон

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В Україні знімають документальний фільм у стилі true crime про вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Фільм матиме назву «Її три дієслова».

Про це повідомив режисер стрічки Юрій Двіжон.

Режисер розповів, що з першого дня вбивства Фаріон команда документувала життя її доньки Софії після втрати матері, суди та ключові події навколо справи. Ці епізоди стануть доповненням до архівних сцен за участю Ірини Фаріон, які документували ще за її життя у 2022 році.

«На перший погляд, справа про вбивство Ірини Фаріон має очевидну версію. Але матеріали судового процесу змушують переосмислити докази та те, якого значення вони набувають разом. Так народився лінгвістичний детектив, де слова стають одним з головних інструментів розслідування. І в цьому є особливий символізм: Ірина Фаріон була мовознавицею. Тож мова в цій історії — один з ключів розуміння того, що сталося і як це стало можливим», — розповів про майбутню стрічку режисер.

Цей проєкт виграв грант від державного конкурсу «Тисячовесна».

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. У телефоні фігуранта знайшли скриншоти з гугл-карт, на яких зображені вулиці, повʼязані з Фаріон. Також там виявили картинки проросійського характеру — з логотипом ФСБ і нацистською символікою та меми про мовознавицю.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури.

1 жовтня 2026 року Вʼячеслава Зінченка засудили до довічного увʼязнення. Під час засідання він заперечував свою вину.