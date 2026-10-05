Польща збільшить військову присутність у Люблінському воєводстві, що поблизу кордону з Україною
- Автор:
- Христина Піцуряк
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У Польщі на території Люблінського воєводства, що поблизу кордону з Україною, збільшать кількість підрозділів армії країни.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Polskie Radio Lublin.
За його словами, ідеться про розширення підрозділів 18 механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів в аеропорту Свідника.
Одну з польських батарей зенітно-ракетної системи Patriot розмістять у районі Любліна. Як уточнив польський міністр, це стане першим випадком, коли польські комплекси Patriot з’являться на території Люблінського воєводства.
У Білгораї планують створити військову частину, де розмістять батальйон 18 бригади. Також там можуть розмістити підрозділи протиповітряної оборони. У Лукові хочуть створити велику військову частину безпілотних систем.
- Росія періодично бʼє по Україні біля кордону з Польщею. Зокрема, 13 вересня російський дрон влучив поблизу пункту пропуску «Ягодин». Під час атаки там був потяг, у якому перебували іноземні високопосадовці, зокрема європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
- Крім цього, російські дрони періодично залітають на територію Польщі. Зокрема, 10 вересня 2025 року вони залетіли до Польщі — тоді вперше польська авіація збила безпілотники над своєю територією.