FT: Угорщина готова зняти вето на переговори про вступ України до ЄС

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Цього тижня Угорщина, імовірно, зніме своє вето на технічному етапі процесу вступу України до ЄС.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За словами двох співрозмовників FT, Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати надсилання Україні та Молдові листів про потенційне відкриття наступних двох кластерів переговорів — внутрішнього ринку та конкурентоспроможності — під час робочих зустрічей цього тижня. Це процедурний, але символічно важливий крок уперед.

Повна політична підтримка Угорщиною відкриття цих кластерів залежатиме від того, чи проголосує український парламент 12 жовтня за закон про розширення можливостей для освіти національних меншин. Якщо Верховна Рада ухвалить закон, це дозволить офіційно розпочати процес відкриття переговорів ще до саміту лідерів ЄС у Брюсселі через 10 днів, додали співрозмовники.

Коли ці два кластери відкриють, залишаться ще два — про довкілля, сільське господарство та регіональний розвиток. Єврокомісія хоче відкрити їх для України та Молдови до кінця року.

Усі 33 переговорних розділи, об’єднані в шість кластерів, потребують одностайного схвалення всіх 27 країн ЄС для їхнього закриття після того, як Єврокомісія визнає, що законодавство країни-кандидата узгоджене зі стандартами ЄС. Ще два розділи — про те, як новий член буде інтегрований у структури ЄС, та інші невирішені питання — розглядають на фінальному етапі переговорів про вступ.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Однак уже за кілька тижнів Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті.

Зараз для України відкрили два кластери — «Основи» та «Зовнішні відносини».