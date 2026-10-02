Розслідування: За спробою атакувати український літак у Лейпцигу стоїть російський байкер, повʼязаний з ГРУ

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До атаки на український літак в аеропорту Лейпцига (Німеччина) може бути причетний російський байкер Олег Льовушкін.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Telegraph та Welt am Sonntag.

У секретних розвідувальних документах Німеччини, Литви та Польщі, а також в інтерв’ю з високопосадовцями західних розвідок йдеться про те, що Льовушкін і «одноразовий агент» вирушили до Німеччини, щоб здійснити диверсійну атаку. Німецькі слідчі підозрюють, що Льовушкін спланував атаку, а потім доручив білоруському агенту Андрію Каршакову втілити цей план.

За даними німецької розвідки, до Німеччини Льовушкін вирушив через Туреччину. За тиждень до нападу він орендував автомобіль в аеропорту Берліну і протягом наступних днів їздив на ньому до кількох імовірних сховищ зі зброєю.

Слідчі вважають, що використану в операції вибухівку — 1,8 кг семтексу — привезли до Німеччини через Болгарію та Сербію, захованою в порожнинах вантажівок і, можливо, тимчасово зберігали вздовж маршруту.

Згідно зі звітом німецької розвідки, перед спробою нападу Льовушкін проводив розвідку в аеропорту Лейпцига.

Звʼязок Льовушкіна з російським ГРУ

Докази, проаналізовані The Telegraph і Welt am Sonntag, свідчать про разючу схожість між атакою в Лейпцигу та викритою російською диверсійною схемою з використанням дронів і вибухівки проти цілей у Польщі, Литві та Німеччині. Вибуховий пристрій, знайдений у Лейпцигу, дуже схожий на бомби, які використовувалися в інших російських диверсіях по всій Європі.

За даними медіа, Льовушкін — власник російського паспорта і любитель мотоциклів — роками підтримував зв’язок із Денисом Смоляниновим, якого вважають головним організатором вибухів у Європі від імені Росії. Торік проти нього Міністерство закордонних справ Великої Британії запровадило санкції. За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, вони познайомилися у 2007 році, коли Смолянинов був посередником у фінансовій суперечці, пов’язаній із бізнесом Льовушкіна.

У звіті литовської розвідки за грудень 2025 року, який отримав The Telegraph, йдеться, що Смолянинов очолює український напрям у ГРУ — російській військовій розвідці. Зазначається, що він спеціалізується на психологічних операціях і пов’язаний з таємними диверсійними кампаніями, які організовують у Європі через соцмережу Telegram.

Атаку в Лейпцигу пов’язують із диверсійним підрозділом ГРУ — підрозділом 29155, який німецькі посадовці розвідки називають головною рушійною силою цих операцій, організованих за наказом Кремля.

Німецькі спецслужби вважають, що Росія хоче, щоб європейці почали сприймати підтримку України як ризиковану, сподіваючись таким чином вплинути на суспільні дискусії та підірвати підтримку Києва.

Що передувало

5 серпня біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига виявили дрон з вибухівкою і детонатором. У поліції вважають, що дрон міг збити водій автобуса, який проводив службову екскурсію територією аеропорту. Інша версія — водій знайшов безпілотник уже на землі та лише перевернув його.

Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї. Тоді німецька поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з держбезпекою. Там не виключають диверсію.

У МЗС України повідомляли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило, що в українському літаку були військові боєприпаси. Про наявність зброї писали німецькі медіа.