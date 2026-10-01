Путін заявив, що РФ не погрожувала НАТО ядерною зброєю через Калінінград

Новини

Getty Images / «Бабель»

Володимир Путін заявив, що в листі до НАТО Росія не погрожувала Альянсу ядерною зброєю, йшлося про «застосування увсіх засобів».

Про це він повідомив у промові.

Раніше в НАТО підтвердили, що отримали листа, в якому Кремль пригрозив ядерною зброєю, якщо від нього спробують відрізати Калінінград. Також тоді РФ пригрозила бити по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО.

Серед інших заяв:

Росія «не збирається ні на кого нападати ні у 2029, ні у 2030, ні у 2050 році».

РФ у відповідь на агресивну поведінку готова діяти дзеркально в будь-яких частинах Світового океану.

Путін сказав, що його онуки говорять китайською.

У Росії достатньо дизельного пального, але на світові ринки воно не потрапляє через санкції.

Окремо Путін назвав безглуздою поточну пропозицію припинити удари по суднах в Чорному морі у відповідь на зупинку ударів по російських НПЗ.