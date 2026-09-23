Біля військового аеродрому в Німеччині знайшли дрон з вибухівкою

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Біля військового аеродрому «Вунсторф» у Нижній Саксонії (Німеччина) знайшли уламки дрона, а за кілька метрів від них — підозрілу речовину, яка може виявитися вибухівкою. Криміналістична експертиза триває.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Дрон близько тижня тому випадково знайшов фермер. Він лежав у важкодоступній місцевості приблизно за кілометр від військового аеродрому. За даними слідства, безпілотник міг пролежати там близько двох років.

Німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов’язаний цей випадок зі спробою атаки на аеропорт в Лейпцигу на початку серпня. Дрон, який знайшли біля «Вунсторфу» має схожу конструкцію, а одну з його деталей, імовірно, виготовили на 3D-принтері.

Розслідуванням займаються Федеральна прокуратура Німеччини та Федеральне відомство кримінальної поліції. Аеродром «Вунсторф» є важливим військовим об’єктом — там базуються транспортні літаки A400M, які використовують для перевезення військових і техніки.

Водночас німецькі правоохоронці поки не підтвердили, що знайдений дрон був призначений для атаки на аеродром або що він пов’язаний із випадком у Лейпцигу.

Що передувало

5 серпня біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига виявили дрон з вибухівкою і детонатором. У поліції вважають, що дрон міг збити водій автобуса, який проводив службову екскурсію територією аеропорту. Інша версія — водій знайшов безпілотник уже на землі та лише перевернув його.

Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї. Тоді німецька поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з держбезпекою. Там не виключають диверсію.

Голова МВС Німеччини Александр Добріндт прокоментував інцидент і заявив, що це «новий рівень небезпеки». За його словами, це професійний «сценарій гібридної атаки». Добріндт наголосив, що люди, які стоять за цим, мали високий рівень технічної підготовки й досвід роботи з вибухівкою, отже, це точно не «аматорський підхід».

У МЗС України повідомляли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило, що в українському літаку були військові боєприпаси. Про наявність зброї писали німецькі медіа.