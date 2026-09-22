Україна отримала $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Україна отримала $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти підуть на пенсії.
Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Кошти залучили під гарантії Канади в межах ініціативи PEACE in Ukraine, яка створена для підтримки держбюджету України. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку.
Нещодавно Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Тоді ж президент Зеленський повідомив, що країна надасть Україні понад $430 мільйонів кредитних гарантій на закупівлю газу, а також нову допомогу для посилення протиповітряної оборони.
- 10 червня державний бюджет України отримав €236 мільйонів у межах проєкту Світового банку Peace in Ukraine. Їх спрямують на соціальні видатки та пенсії.