Міжнародний союз біатлоністів не зняв санкцій з російських і білоруських спортсменів. Вони не братимуть участі в змаганнях

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Міжнародний союз біатлоністів

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не зніматиме санкцій з російських і білоруських спортсменів і не допускатиме їх до змагань.

Про це повідомили на сторінці в інстаграмі Федерації біатлону України.

Конгрес IBU залишив чинним рішення про призупинення членства союзів біатлоністів Росії та Білорусі. Це рішення діє з 2022 року. Його можуть скасувати, якщо країни виконають низку умов, зокрема якщо спортсмени дистанціюються від війни в Україні та не будуть пов’язані зі Збройними силами Росії.

У червні Союз біатлоністів Росії надіслав до IBU документи, що вони нібито виконали ці умови. Однак, розглянувши їх, Міжнародний союз біатлоністів зʼясував, що вимоги не виконані.