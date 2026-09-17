Новим виконувачем обовʼязків генпрокурора став Антон Ковальський

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Хмельницька обласна прокуратура / Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обовʼязків генерального прокурора .

Про це йдеться в указі № 946/2026.

Антон Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури з 1 липня 2025 року. З вересня 2020-го по жовтень 2021 року — заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021-го — керівником Чернівецької обласної прокуратури.

Хмельницька обласна прокуратура / Facebook

Руслана Кравченка, який до цього був генпрокурором, Зеленський звільнив 15 вересня. Він подав у відставку після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. Однак в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Після цього президент відсторонив Кравченка від посади генпрокурора. А сам Кравченко поїхав за кордон — за його словами, у відрядження.