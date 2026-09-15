З екскерівника ОП Єрмака зняли електронний браслет через стан здоровʼя

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ВАКС дозволив зняти електронний браслет з екскерівника ОП. Причина — попередження медиків про те, що цей засіб контролю може становити загрозу для життя та здоров’я фігуранта.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

У ВАКС не вказують імені та прізвища фігуранта, проте з деталей зрозуміло, що йдеться про Єрмака.

Чинними для Єрмака залишились такі зобовʼязання: він має прибувати за вимогою до детектива, прокурора чи суду та повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Також екскерівник ОП не має виїжджати за межі дозволених для нього населених пунктів, а його закордонний паспорт далі залишатиметься в органах державної влади.

Крім того, Єрмак не може спілкуватися з підозрюваними та свідками справи, у якій він фігурує.

Раніше ВАКС не дозволяв Єрмаку зняти електронний браслет. Проте в серпні слідчий суддя ВАКС дозволив йому без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Це сталось після звернення військових.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою із заставою 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.