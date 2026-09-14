Генпрокурор опублікував текст підозри голові НАБУ: його підозрюють у спробі отримати хабар за виділення землі

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НАБУ

Окрім підробки документів про батьківство, керівника НАБУ Семена Кривоноса підозрюють у причетності до схеми продажу землі за заниженою вартістю.

Про це йдеться в тексті підозри, який опублікував генпрокурор Руслан Кравченко.

Загалом у документі вказано чотири підозри. Перші дві стосуються справи про начебто підробку документів про батьківство і використання цього документа в суді, щоб уникнути покарання в іншій справі. За цим кейсом Кривоносу оголосили підозру за двома пунктами — ч. 2 та ч. 3 ст. 358 ККУ.

Ще дві підозри стосуються схеми про махінації із землею. Слідчі стверджують, що у 2014 році, коли Кривонос був начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції, він у змові з головою Старобезрадичівської сільради Петром Горбаченком і ще однією людиною погодився за хабар у $72 000 безоплатно відвести підприємцю Рузматову В. В. ділянку землі. Однак довести справу до кінця не вдалося — схему викрили правоохоронці.

У межах цієї ж схеми, за версією слідчих, Кривонос дав вказівку підшукати оцінювача, який складе фіктивний звіт про грошову оцінку ділянки, щоб занизити її вартість (150 тисяч гривень замість реальних 345 тисяч) і легалізувати оборудку через договір купівлі-продажу.

У цій справі Кривоносу оголосили підозри за ч. 4 ст. 368 КК України та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

Що передувало

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підробці документів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.

Усе це сталось незабаром після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після цього Кравченко подав у відставку — за неї ще має проголосувати Верховна Рада.

Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але він стверджує, що поїхав у робоче відрядження.