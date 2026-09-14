До Ради надійшло подання про відставку Кравченка з посади

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До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського з пропозицією відставки генпрокурора Руслана Кравченка з посади.

Про це журналістам заявив радник президента Дмитро Литвин.

Що передувало

На початку вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після цього Кравченко подав у відставку — однак за неї ще має проголосувати Рада.

Уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу в підробці документів та опублікував розслідування, в якому Кривоноса звинувачують в тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації.

Після звернення Кравченка в медіа зʼявилась інформація, що він втік за кордон. Генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном, але він стверджує, що поїхав у робоче відрядження.