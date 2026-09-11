ЦПК: ДБР знало про смерті й катування в «Скелі», але щонайменше три місяці не починало розслідувань

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Центр протидії корупції (ЦПК), з огляду на документи, до яких він отримав доступ, стверджує, що в ДБР могли знати про злочини у 425 окремому штурмовому полку «Скеля», які тривали щонайменше з березня 2026 року.

У документі є відповідь Офісу військового омбудсмана на запит нардепів. Там містяться копії восьми листів, які Офіс військового омбудсмана надсилав ДБР та Офісу генпрокурора з березня по червень 2026 року.

У листах, зокрема, описані такі можливі злочини, як ненадання медичної допомоги з наслідком смерті, погрози вогнепальною зброєю та бойовими гранатами, незаконне позбавлення волі, застосування фізичного насильства, катування та інше.

ЦПК стверджує, що переважно ДБР передавало ці листи правоохоронцям та Військовій службі правопорядку (ВСП). Як приклад наводять ситуацію, коли 30 березня ДБР отримало листа зі скаргою сестри військового про побиття її брата, після якого йому не надали медичної допомоги, внаслідок чого він помер у лікарні.

Однак слідчий ДБР відповів, що достатніх підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) немає. Тому переслав матеріали до ВСП для «додаткової перевірки фактів», хоча закон прямо зобовʼязує слідчого розпочати розслідування після того, як його повідомили про злочин.

За інформацією ЦПК, ДБР почало розслідувати порушення тільки після того, як «Бабель» опублікував своє розслідування 23 червня.

Також у заяві стверджують, що в Офісі генпрокурора не відповідали на листи, надіслані в липні 2025 року.

Що передувало

«Бабель» 23 червня опублікував велике розслідування про катування в 425 ОШП «Скеля» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року. Після цього в полку почалися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. Згодом ми нарахували ще щонайменше сім таких смертей, детальніше про їхні обставини — в новині.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

А вже за місяць, 30 липня, «Тексти» опублікували розслідування про ситуацію в 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і загороджувальні загони в полку.