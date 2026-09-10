Японія просить переглянути нову мапу світу Equal Earth — Курильські острови на ній показали як територію Росії

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The Guardian

Японія закликала переглянути нову мапу світу, ухвалену ООН, — на ній спірні Курильські острови показали як територію Росії. Однак Японія була серед 164 держав — членів ООН, які підтримали відповідну резолюцію.

Про це пише The Guardian.

Речник уряду Японії Мінору Кіхара заявив, що нова картографічна проєкція Equal Earth містить зображення, яке суперечить позиції уряду країни. Однак він не повідомив, коли саме уряд країни звернув на це увагу.

4 вересня генеральна асамблея ООН проголосувала за мапу Equal Earth замість традиційної проєкції Меркатора. На цій карті окупований Крим зобразили зобразили не таким кольором, як всю Україну — тому постійне представництво України при ООН не підтримало резолюції.

The Guardian

Що відомо про Курильські острови

Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області РФ. Проте Японія це оскаржує і вважає чотири острови, зокрема Ітуруп, своєю територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.

21 березня 2022 року Росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, повʼязані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну Росії проти України. За кілька днів Росія розпочала на островах військові навчання.

31 березня того ж року Японія визнала Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією». Україна теж визнала Курильські острови окупованою територією Японії.

13 серпня Путін уперше за час свого президентства відвідав острів Ітуруп, який належить до Курильського архіпелагу. Японія тоді висловила рішучий протест.

До цього часу керівники РФ відвідували Курильські острови пʼять разів. У 2010 туди приїжджав Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду президента Росії. У 2012, 2015 та 2019 роках він приїжджав на острови як премʼєр-міністр. А в 2021 році острови відвідував премʼєр Михайло Мішустін.