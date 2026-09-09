Ціна на нафту Brent перевищила $100 за барель через війну на Близькому Сході

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Ціна на нафту Brent перевищила $100 за барель на тлі нового етапу війни на Близькому Сході та побоювань щодо перебоїв з постачанням нафти. Це сталося вперше з липня.

Про це пише Reuters.

Станом на зараз Brent коштує приблизно $100,5 за барель, додавши 2,6%. Американська нафта WTI торгується на рівні $94,97, вона подорожчала на 2,09%. Від початку серпня Brent подорожчала приблизно на чверть.

Зокрема, ціни зросли через атаки підтримуваних Іраном хуситів на енергетичні обʼєкти в Саудівській Аравії. Також США завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах, після чого Іран атакував американську військову базу в Йорданії та судна.

Саудівська Аравія вже перенаправила частину експорту в обхід Ормузької протоки. Однак тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру і судноплавство можуть ще більше скоротити обсяги поставок на світовий ринок.

Аналітики попереджають, що тривале зростання цін на нафту може посилити інфляцію, особливо в країнах, які значною мірою залежать від імпорту енергоносіїв.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти. 31 серпня США та Іран вперше за останній час обмінялися ударами. Після цього світові ціни на нафту зросли на понад 2% — вартість Brent перевищила $90 за барель.

Вже 2 вересня країни знову обмінялися ударами: Тегеран атакував американські об’єкти на Близькому Сходу, після чого Вашингтон завдав ударів по іранських військових обʼєктах. Також Вашингтон і Тегеран обмінялися ударами в неділю, 6 вересня. Американські військові завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах після того, як КВІР запустив балістичні ракети по кораблях ВМС США.

На початку вересня трафік через Ормузьку протоку впав утричі. У цей період протокою щодня проходили в середньому п’ять суден — майже втричі менше за звичний показник у 14.