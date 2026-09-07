Операція «Карфаген». Суд арештував водія Сергія Кропиви з можливістю застави 3 млн грн

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«Суспільне» / Сніжана Мазур

Суд до 3 листопада арештував водія Сергія Кропиви — Сергія Куцого («Камрад»), який фігурує в операції «Карфаген» про «кришування» шахрайських кол-центрів.

Він може вийти з-під варти під заставу 3 млн гривень.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 млн грн. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Приблизно опівночі 5 вересня детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко та інших працівників ОГП. Однак Офіс генпрокурора поставив під сумнів обґрунтованість обшуків. Там стверджують: прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, у матеріалах САП та НАБУ немає. Сам Кравченко теж відкидає свою причетність.

Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 млн грн, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 млн грн. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.