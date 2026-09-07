У САП кажуть, що сейф із грошима стосується справи «Карфаген», але його знайшли не в Офісі генпрокурора

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що оприлюднене НАБУ фото сейфа з готівкою стосується спецоперації «Карфаген». Водночас сейф знайшли не в приміщенні Офісу генпрокурора.

Про це під час суду, де обирали запобіжку Єлизаветі Івахненко, заявив прокурор САП Микола Карась.

«Офіційна позиція НАБУ і САП в тому, що опубліковане фото сейфа стосується спецоперації «Карфаген», — сказав він.

За словами прокурора, НАБУ та САП не заявляли, що гроші із сейфа були знайдені саме в Офісі генпрокурора. Також Карась наголосив, що походження коштів поки не розкриватимуть, адже досудове розслідування ще триває.

Напередодні адвокат ще одного фігуранта справи Сергія Кропиви — Віталій Сердюк заявив, що фото сейфа, яке завірусилося в мережі, буцімто зробили під час слідчих дій в іншій кримінальній справі, яка стосується земельних махінацій.

Прокурор САП також розповів про результати обшуків безпосередньо в Офісі генпрокурора. За його словами, на робочому місці начальника одного з управлінь ОГП Айдина Худієва детективи вилучили $50 тисяч. Крім того, у його першої заступниці під час обшуку виявили коштовності та дорогий годинник.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер» — з матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Його підозрюють також у відмиванні коштів на суму 89,9 млн грн. Крім того, на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Приблизно опівночі 5 вересня детективи НАБУ провели обшуки у службових приміщеннях Кравченка, його першої заступниці Марії Вдовиченко та інших працівників ОГП. Однак Офіс генпрокурора поставив під сумнів обґрунтованість обшуків. Там стверджують: прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, у матеріалах САП та НАБУ немає. Сам Кравченко теж відкидає свою причетність.

Двох фігурантів справи уже відправили під варту на два місяці — Кропиву із заставою 120 млн грн, а його спільницю та співмешканку Єлизавету Івахненко — із заставою 20 млн грн. За версією слідства, жінку могли залучати до переказу коштів через ФОП для легалізації.