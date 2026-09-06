Організовував ремонт у будинку генпрокурора: у САП заявили, що співробітник ОГП Кропива був довіреною людиною Кравченка

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Facebook / Одеська ОДА

Прокурор САП заявив, що співробітник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива був довіреною людиною генпрокурора Руслана Кравченка і навіть організовував ремонт у його будинку.

Про це стало відомо з трансляції Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, за даними слідства, начальник департаменту міжнародного співробітництва Кропива спілкувався з виконробом та іншими працівниками щодо ремонту будинку в Козині, а також виконував різні доручення Кравченка.

Також, за даними САП, Кропива допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді. Прокурор САП заявив, що це свідчить про близькі стосунки між ними і вплив Кропиви в Офісі генпрокурора.

Кропиву підозрюють у «кришуванні» шахрайських кол-центрів та відмиванні майна. Сьогодні, 6 вересня, йому обирають запобіжку. Прокурор САП просить відправити Кропиву під варту з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген» щодо «кришування» мережі шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу генпрокурора. За даними слідства, учасники схеми отримали понад 20 млн грн у нерухомості та іншому майні, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

Керівника групи на записах називають «Канцлером». З матеріалів справи випливає, що йдеться про Сергія Кропиву, який працює в прокуратурі з серпня 2025 року. Також фігурує «Шеф» — колишній керівник ДПС, якого «Канцлер» називає «Андрійовичем». За версією слідства, він зберіг вплив на податкову та допоміг призначити лояльного заступника голови ДПС.

Як свідчать плівки НАБУ, на посадовця впливали за допомогою системного підкупу і «зарплат у конвертах». Прізвища посадовця у ДПС не називають. Однак з грудня 2024 року до червня 2025 року головою Державної податкової служби був Руслан Кравченко, якого потім призначили генеральним прокурором. Відтоді виконувачкою обовʼязків голови ДПС є Леся Карнаух.

Водночас сам Офіс генпрокурора поставив під сумнів обґрунтованість обшуків у Кравченка. Там стверджують, що наведені в судовій ухвалі розмови стосуються, зокрема, побутових питань. Мовляв, прямих даних про те, що Кравченко сприяв роботі кол-центрів, у цих матеріалах немає.