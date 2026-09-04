Підрив «Північних потоків». Суд щодо Журавльова перенесли, бо в ордер додали статтю про воєнний злочин

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AFP

Сьогодні, 4 вересня, у Хорватії мало відбутися судове засідання про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив «Північних потоків» — але суд перенесли.

Про це повідомили юристи, які представляють Журавльова.

Суд перенесли, бо німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю — «воєнний злочин».

«Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати. Про подальший розвиток справи повідомимо одразу», — додали юристи.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов — його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Сам він звинувачення заперечує.

У серпні 2025-го Кузнєцова затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини і там заарештували. 1 липня 2026 року німецькі прокурори офіційно висунули Кузнєцову обвинувачення, наприкінці жовтня його мають судити в німецькому Гамбурзі.

Іншого підозрюваного Володимир Журавльова 19 серпня затримала в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах. Його хочуть екстрадувати до Німеччини. Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.