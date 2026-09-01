Справа «Форест Гамп». За ексзаступницю голови ОП Мудру внесли лише 666 грн застави із 20 млн грн

Новини

Getty Images / «Бабель»

За колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру, яка фігурує у справі «Форест Гамп», наразі внесли лише 666 гривень застави. Гроші внесла невідома людина.

Про це заявив адвокат Мудрої Вʼячеслав Коломійчук у коментарі hromadske.

Медіа зазначає, що на їхню електронну пошту ще 25 серпня, коли Мудрій обирали запобіжний захід, надійшов лист від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана. У листі він заявив, що зробив внесок у заставу — 666 гривень. Аналогічну суму застави він вносив і за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака.

Адвокат Артем Крикун-Труш пояснив, що люди, які могли б внести всю суму застави за Мудру, не роблять цього, бо побоюються критики в медіа, «навіть якщо ці кошти мають абсолютно легальне походження».

25 серпня Ірину Мудру, підозрювану в легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, відправили під варту із заставою 20 мільйонів гривень. Сьогодні, 1 вересня, ВАКС розпочав розгляд апеляції на запобіжний захід.

Захист Мудрої просив суд зменшити розмір застави з 20 до 5 мільйонів гривень, адже, за словами адвокатів, саме ця сума співвідноситься з її активами. Водночас прокурор наполягав збільшити заставу до 150 мільйонів гривень.

Засідання продовжать завтра, 2 вересня. Поки Мудра залишається в СІЗО.

Справа «Форест Гамп»

Ірина Мудра — одна з фігурантів операції «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

Серед інших підозрюваних:

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Трьом з них вже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою або заставу: Микитасю — 30 мільйонів гривень, його «правій руці» Єлізарову — 20 мільйонів, керівнику Директорату з правових питань ОП Віктору Дубовику — 7 мільйонів (за нього вже внесли заставу).

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.