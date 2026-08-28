Екскомбат 47 ОМБр Ширшин, у якого був конфлікт з командуванням, заявив, що йому «підкинули траву»

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X (Twitter) / «Бабель»

Колишньому командиру батальйону 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександру Ширшину, який раніше скаржився на «дебільні» завдання командування на Курщині, «підкинули траву».

Про це він написав у Фейсбуку.

«Одразу при зупинці було багато людей схожих на СБУ, яких мєнти типу не знають, але дані по мені передавали», — згодом поділився він.

Конфлікт Олександра Ширшина з командуванням

У травні 2025 року Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних» завданнях і невиправданій втраті людей.

X (Twitter) / «Бабель»

Згодом він розповів, що під час боїв на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. Ширшин зазначив, що створив допис як заклик змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

У відповідь на заяву Ширшина Генштаб ЗСУ доповів про створення робочої групи, яка мала вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.

У червні того ж року Ширшин написав, що у висновку після перевірки його назвали «недисциплінованим» і звинуватили в поширенні службової інформації в соцмережах. Згодом він пішов з посади командира батальйону 47 ОМБр «Магура».