Bloomberg: Потік нафти через Ормузьку протоку зростає, але залишається вдвічі нижчим за довоєнний

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Потік нафти через Ормузьку протоку поступово зростає через те, що виробники на Близькому Сході нарощують експорт. Наразі через головний нафтовий «вузький прохід» у світі щодня проходить від 6 до 8 мільйонів барелів сирої нафти.

Про це пише Bloomberg.

Через протоку проходить приблизно половина від довоєнних обсягів. У понеділок атакували два вантажні судна. Погоджуватися на ризиковані рейси судновласників спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів.

Усі великі виробники нафти в регіоні, крім Ірану, тепер продають її для завантаження за межами Ормузької протоки.

Що з Ормузькою протокою

Ормузька протока — ключовий шлях для світового експорту нафти — залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Це спровокувало різке зростання світових цін на нафту.

Протоку відкрили 18 червня, коли сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США тоді зняли морську блокаду іранських портів. Однак після цього з початку липня сторони знову почали обмінюватися ударами, і Іран заявив, що Ормузька протока знову закрита.

13 липня Дональд Трамп оголосив, що США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Тепер Іран регулярно атакує судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу. США у відповідь на ці атаки завдають ударів по іранській військовій інфраструктурі.

На початку серпня голова Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку. Зокрема, Іран вимагає вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни, та розблокували заморожені іранські активи.

17 серпня арабське медіа Al Arabiya написало, що Іран та США домовились продовжити перемирʼя. А 20 серпня Дональд Трамп оголосив про початок «найнищівнішої економічної операції» проти Ірану та його союзників.