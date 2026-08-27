«Хай суд розбирається». Буданов уперше прокоментував згадку свого імені у справі «Форест Гамп»

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Юлія Вебер / «Бабель»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що оцінку записам від НАБУ і САП у справі «Форест Гамп», на яких згадується його імʼя, має дати суд.

«Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», — сказав він у коментарі hromadske.

Буданов розповів, що спілкувався з Іриною Мудрою, яка фігурує у цій справі, після того, як їй оголосили підозру і звільнили з посади заступниці голови ОП.

«По-перше, звільнення — це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона винна — це інше питання», — сказав Буданов.

Операція «Форест Гамп» і до чого тут Буданов

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Однією з фігуранток справи є ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра — її вже відправили під варту із заставою 20 мільйонів гривень.

Серед інших підозрюваних:

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Трьом з них вже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою або заставу: Микитасю — 30 мільйонів гривень, його «правій руці» Єлізарову — 20 мільйонів, керівнику Директорату з правових питань ОП Віктору Дубовику — 7 мільйонів (за нього вже внесли заставу).

Крім того, на оприлюднених записах розмов від НАБУ фігуранти згадували імʼя «Кирило» та «Кирило Олексійович». Він фігурує на різних етапах історії із заставою Галущенка: від прохання бізнесмена Тимура Міндіча допомогти з його звільненням і передачі готівки до розмови з ексдепутатом Микитасем після легалізації коштів і домовленості компенсувати витрати на організацію схеми.

20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів вони зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.