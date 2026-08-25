Зеленський опублікував привітання Трампа до Дня Незалежності України та порівняв його зі звуком запуску Patriot

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Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності. Текст листа, який надіслав йому Трамп, опублікував у соцмережах Володимир Зеленський.

У ньому американський президент назвав 24 серпня днем, «коли ми відзначаємо нашу міцну дружбу, побудовану на 35 роках дипломатичних відносин». Трамп відзначив «мужніх, сміливих і талановитих людей», завдяки яким «ви побудували велику країну».

«У цей важливий день знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації», — написав Трамп.

Також у листі він закликав «скористатися моментом, щоб покласти край конфлікту» і встановити мир, «який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь».

Зеленський подякував Трампу за привітання, назвавши його «теплим і натхненним», а також порівняв лист зі звуком запуску ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем ППО Patriot.

«Ці слова, подібно до звуку запуску ракети PAC-3, піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру», — прокоментував президент України.

Ракети до Patriot для України

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала «більш поступливою».

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.

Зеленський заявляв, що 5% від нинішнього американського запасу ракет-перехоплювачів до систем Patriot допомогли б Україні пройти зиму і врятувати життя людей, а 10% було б достатньо, щоб зупинити всі російські балістичні ракети.