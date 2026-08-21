Росія провела ракетні випробування біля Курильських островів, куди перед цим приїжджав Путін. Японія висловила протест

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Росія провела ракетні випробування за участю військових кораблів і наземної пускової установки поблизу Курильських островів, які Японія вважає своєю територією.

Про це пише Kyodo News з посиланням на заяву Тихоокеанського флоту РФ.

У випробуваннях брали участь підрозділ із береговим ракетним комплексом «Бастіон», ракетний крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанського флоту, а також атомний підводний човен «Омськ».

Росіяни імітували атаку на судна. За даними Тихоокеанського флоту, нібито вдалося атакувати всі навчальні цілі на відстані щонайменше 300 км.

Точний час проведення випробувань не уточнюють. Але повідомлення з’явилося після того, як МЗС Росії викликало посла Японії Акіру Муто через протест Токіо проти поїздки до регіону Путіна 13 серпня.

«Ми не можемо терпіти кроки Росії щодо посилення військової сили на чотирьох північних островах, оскільки вони суперечать позиції нашої країни щодо цих територій», — заявив міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі.

Інший представник міністерства заявив медіа, що Японія подала протест до РФ після того, як Москва повідомила Токіо про проведення ракетних навчань.

Що відомо про Курильські острови

Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області РФ. Проте Японія це оскаржує і вважає чотири острови, зокрема Ітуруп, своєю територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.

21 березня 2022 року Росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, повʼязані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну Росії проти України. За кілька днів Росія розпочала на островах військові навчання.

31 березня того ж року Японія визнала Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією». Україна теж визнала Курильські острови окупованою територією Японії.

13 серпня Путін уперше за час свого президентства відвідав острів Ітуруп, який належить до Курильського архіпелагу. Японія тоді висловила рішучий протест.

До цього часу керівники РФ відвідували Курильські острови пʼять разів. У 2010 туди приїжджав Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду президента Росії. У 2012, 2015 та 2019 роках він приїжджав на острови як премʼєр-міністр. А в 2021 році острови відвідував премʼєр Михайло Мішустін.