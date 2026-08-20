У Хорватії взяли під варту українця Журавльова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків»

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AFP

У Хорватії відправили під варту українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві «Північних потоків».

Про це пише Index.

Сьогодні чоловіка доставили до окружного суду після допиту в окружній прокуратурі. Журавльову рекомендували обрати запобіжку у вигляді увʼязнення, щоб екстрадувати до Німеччини. Його хорватський адвокат Матія Мілош заявив, що вони будуть оскаржувати це рішення.

19 серпня прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну. А восени 2025-го польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив видати його Німеччині.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Основним підозрюваним у цій справі є українець Сергій Кузнєцов — його вважають командиром групи, яка підірвала газогони. Сам він звинувачення заперечує.

У серпні 2025-го Кузнєцова затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини і там заарештували. 1 липня 2026 року німецькі прокурори офіційно висунули Кузнєцову обвинувачення, наприкінці жовтня його мають судити в німецькому Гамбурзі.