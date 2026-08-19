В Угорщині закрили справу інкасаторів Ощадбанку

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УНІАН

Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини закрило розслідування щодо українських інкасаторів Ощадбанку у справі про «золотий конвой».

Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.

Адвокат Лорант Горват для HVG сказав, що справу закрили через відсутність складу злочину. Зокрема, під час розслідування зʼясували походження коштів і золота — вони є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк.

Також докази у справі підтверджують, що кошти не були отримані злочинним шляхом.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

У четвер, 5 березня, угорські силовики провели рейд проти інкасаторів українського Ощадбанку — їх затримали та конфіскували кошти й цінності. Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну.

Уже 8 квітня Будапешт спробував виправдати напад, опублікувавши змонтоване відео з фейковими субтитрами про нібито «підробку документів» і «корупційні гроші». Також Угорщина заявляла про незаконність перевезення нових купюр, хоча в банку наголосили, що це повністю відповідає законній діяльності.

Після виборів, 6 травня, Будапешт повернув Ощадбанку всі конфісковані кошти й цінності — $40 мільйонів, €35 мільйонів та 9 кг золота, а вже 18 травня щодо всіх інкасаторів офіційно скасували рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.

17 червня новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку.