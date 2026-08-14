У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, який залетів на їхню територію через роботу російської РЕБ
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Unsplash
У Латвії винищувачі НАТО, які патрулювали повітряний простір, збили невідомий безпілотник, що залетів на територію країни. Дрон залетів у Балвський край.
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії та телеканал LRT.
Безпілотник увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби. Військові повідомили, що загроза в повітряному просторі в районах Аугшдаугави, Прейлі, Резекне, Балві й Алуксне минула о 04:50.
Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас сказав, що, ймовірно, дрон змінив напрямок на російській території або перетинав кордон з Білорусі чи Росії. За його словами, інформації про пошкодження поки що немає, пошукові роботи тривають.
- Аналогічний інцидент стався на території Латвії в червні. Тоді винищувачі НАТО також збили невідомий безпілотник, який залетів на територію країни. У Міноборони країни не уточнювали, чий це був безпілотник, але зазначали, що він залетів на територію Латвії через роботу російської РЕБ.
- Вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне. Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Андріс Спрудс пішов у відставку.