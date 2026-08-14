У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, який залетів на їхню територію через роботу російської РЕБ

Новини

Unsplash

У Латвії винищувачі НАТО, які патрулювали повітряний простір, збили невідомий безпілотник, що залетів на територію країни. Дрон залетів у Балвський край.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії та телеканал LRT.

Безпілотник увійшов у повітряний простір Латвії через дію засобів російської радіоелектронної боротьби. Військові повідомили, що загроза в повітряному просторі в районах Аугшдаугави, Прейлі, Резекне, Балві й Алуксне минула о 04:50.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Віткаускас сказав, що, ймовірно, дрон змінив напрямок на російській території або перетинав кордон з Білорусі чи Росії. За його словами, інформації про пошкодження поки що немає, пошукові роботи тривають.