У Міжнародному реєстрі збитків агресії РФ зʼявились нові категорії — за гуманітарні витрати та розмінування

Новини

Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ — Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії:

B4 — державні гуманітарні витрати: евакуація, тимчасове житло, екстрена медична допомога, реабілітація і компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою «єВідновлення»;

евакуація, тимчасове житло, екстрена медична допомога, реабілітація і компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою «єВідновлення»; B5 — витрати на розмінування: роботи з очищення від боєприпасів, навчання фахівців, інформування про небезпеку.

Подати заяви за цими категоріями зможуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року. Наразі до Реєстру надійшло вже майже 180 тисяч заяв українців.

Одним з інструментів цього реєстру є Компенсаційна комісія, яка має вивчати всі заяви й оцінювати реальну суму збитків — її створення підтримала ПАРЄ і ратифікувала Верховна Рада. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого і знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.