The Atlantic: Виробники Patriot бояться, що Україна зможе виробляти ракети швидше і дешевше за США

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Міністерство оборони Нідерландів

Виробники ракет до Patriot бояться, що Україна зможе виробляти їх швидше і дешевше за США, тому уповільнюють передачу ліцензій.

Про це The Atlantic повідомив неназваний представник Республіканської партії США.

За словами посадовця, виробники Raytheon і Lockheed офіційно можуть заявляти, буцімто бояться крадіжки інтелектуальної власності. Однак справжня причина в тому, що Україна зможе вдосконалити ракети до Patriot, а потім налагодити їхнє масове виробництво швидше і значно дешевше, ніж американські підприємства.

Україна вже ділиться своїм військовим досвідом і технологіями із союзниками. Зокрема, українські фахівці допомагали США протидіяти іранським дронам на Близькому Сході, використовуючи систему Sky Map для їхнього виявлення за допомогою акустики та ШІ.

Водночас The Atlantic вважає, що надання ліцензії могло б бути вигідним не лише Україні. Після завершення війни українські підприємства потенційно могли б виробляти ракети Patriot для США та інших союзників.

Що передувало

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема, через дефіцит цих ракет у власній країні.

Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна була «більш поступлива».

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, якщо порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також президент Дональд Трамп заявив, що ці ракети потрібні самим США.