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Росія хоче залучити від 30 до 50 тисяч північнокорейців, які вивчатимуть досвід війни з Україною. Це може бути загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти», — заявив президент.

Тому Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО. У відповідь Україна, зокрема, готова працювати в напрямі дронів. Попри те, що Конституція Південної Кореї має обмеження щодо такої співпраці, дипломати її обговорюють, каже президент.

Співпраця Росії та КНДР

Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Перші солдати КНДР прибули на фронт воювати за Росію проти України ще в жовтні 2024 року, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

25 липня 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з КНДР. Водночас Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет. РФ з червня готувалася у Воронезькій області, щоб прийняти північнокорейських солдатів.

У ніч проти 30 липня росіяни вперше за рік використали для удару по Радушному у Кривому Розі дві північнокорейські ракети, тоді загинула багатодітна родина. Ідеться про ракети KN-23 — це фактично повний аналог російської ракети «Іскандер».