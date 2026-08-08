Президент Зеленський заявив, що США щомісяця постачатимуть Україні ракети до Patriot

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати щомісяця будуть постачати Україні ракети-перехоплювачі для системи Patriot.

Про це він повідомив на брифінгу з президентом Сербії Александром Вучичем.

Проте він додав, що цих ракет все одно недостатньо. Також він ще раз нагадав, що у 2026 році, порівняно з 2025 роком, кількість таких ракет, що їх надають Україні, скоротилася (наскільки саме — він не уточнив).

Водночас Зеленський додав, що ці ракети-перхоплювачі є в Німеччини та Польщі. За його словами, зараз Україні з ракетами також допомагають Нідерланди і нордичні країни.

Що передувало

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема, через дефіцит цих ракет у власній країні.

Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна була «більш поступлива».

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, якщо порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також президент Дональд Трамп заявив, що ці ракети потрібні самим США.